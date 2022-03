Centrale OCMW-keuken wordt duurzamer dan ooit: 14 elektrische wagens brengen maaltijden rond

“Via 14 laadpalen en evenveel e-cars investeren we in duurzaam maaltijdvervoer”, zegt directeur Lieven Astaes. “De energie voor de laadpalen halen we uit zonnepanelen die op onze site aanwezig zijn. Dankzij dit circulaire verhaal kunnen we onze CO2-uitstoot met 25 ton of bijna 30 procent verlagen.” Verder investeert Ruddersstove in systemen om het plastic verpakkingsmateriaal uit haar systemen te krijgen. “Sinds kort is 60 procent van onze reinigingsmiddelen milieuvriendelijk, een hele stap vooruit”, gaat Astaes verder. “Richting toekomst gaan we onze focus op bereidingen met lokale ingrediënten, verder verscherpen. We zijn al een poos bezig met duurzaam aankopen, onder andere voor het project FLAVOUR van Stad Brugge. Op termijn buigen we ons over de eiwitshift en proberen we over te stappen op zoveel mogelijk plantaardige grondstoffen voor maaltijdbereiding. Ook daarmee dringen we onze CO2-uitstoot verder terug.”