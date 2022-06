Celgenoten krijgen tot 10 maanden cel voor drugsbezit in de gevangenis

Kurt D. en Mike C. mogen gerust vaste klanten genoemd worden in de rechtbank van Brugge. Die eerste liep eind 2019 nog een zware celstraf van 37 maanden op voor drugsfeiten. Die tweede kreeg een jaar later 2 jaar effectief voor brandstichting. D. en C. zaten samen op cel, toen cipiers op 14 december vorig jaar cannabis bij hen aantroffen. In het geval van de Bruggeling ging het om 9,6 gram cannabis. Bij C. werden in een pakje sigaretten restanten van cannabis teruggevonden. De veertiger probeerde de schuld nog in de schoenen van z'n celgenoot te schuiven, maar dat verhaal geloofde de rechter niet.