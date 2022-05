Cava- en wijnverkoop levert 2.773 euro op voor vzw die kwetsbare jongeren begeleidt

Brugge Auberge de Herborist is na 20 jaar Michelin­ster kwijt, ook L.E.S.S. hoort er niet meer bij: “We begrijpen het niet, maar we zullen keihard werken”

En plots is Brugge drie sterrenzaken armer. Den Gouden Harynck is geen verrassing: de zaak sluit eind dit jaar immers de deuren. Maar voor L.E.S.S. op ‘t Zand duurde het sprookje amper twee jaar. En na 20 jaar moet ook Auberge de Herborist in Sint-Andries haar Michelinster afgeven. “Een complete verrassing. Maar we laten er onze wittebroodsweken niet door verbrodden”, zegt Evy Delaey.

