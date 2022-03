Campo Solar maakt eerste namen bekend én lanceert ‘Campo Camping’: “Ideaal voor wie met de wagen is en een glaasje wil drinken”

Met zo'n 15.000 feestvierders was de vijfde editie van Campo Solar vorig jaar een absolute voltreffer. Het festival ging door nét op het moment dat er versoepelingen plaatsvonden. Feesten kon je dus zonder beperkingen en zonder mondmasker. Het resultaat: een ontlading bij alle aanwezigen. Campo Solar was het volledige weekend één groot feest.

Komende zomer vindt het festival, dat op enkele jaren tijd een klassieker is geworden op de festivalkalender van de Brugse jeugd en ver daarbuiten, plaats op 29,30 en 31 juli. “De maïs, tarwe, zonnebloemen en bloemenweide vormen opnieuw het feeërieke kader waarin de bezoekers zullen kunnen wegdromen”, zegt Karel Standaert, één van de zes organiserende vrienden. “Middenin de gewassen plaatsen we de podia voor onze artiesten en voorzien we verrassende plekjes om te feesten of te relaxen.” Die podia en relaxplaatsen zagen er vorige zomer indrukwekkend uit. Bedoeling is om dat komende zomer minstens te evenaren.