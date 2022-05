Camping Willems in Brugse Astridpark zet 150ste verjaardag van Willemsfonds in de kijker

Het Willemsfonds Brugge bestaat 150 jaar. Om deze verjaardag te vieren brengt de cultuurvereniging ‘Camping Willems’. Er wordt een pop-up ontmoetingsplek voor jong en oud gecreëerd onder de slogan ‘Weg van woorden’, met als blikvanger een oldtimercaravan. Taal en literatuur staan centraal. Zo kan je deelnemen aan een dictee-wedstrijd, gaat acteur Sam Louwyck in gesprek met schrijfster Lara Taveirne en vormt het park het vertrek- en eindpunt van literaire wandelingen. Verder kan je een reuzescrabblespel komen spelen en is er een (voor)leeshoek. De dorst lessen kan met het Willemsfondsbier en Willemsfondsgin-tonic.

150 jaar geleden, in 1872, werd de lokale afdeling opgericht. Dat werd voor de eerste keer gevierd op 23 april met een academische zitting in het Stadhuis. Met de zomer in aantocht voegt Willemsfonds Brugge een tweede feestdatum toe. Voor het dictee, de picknick en de wandeling dien je uiterlijk op 1 juni in te schrijven via katrien.dotselaere@telenet.be.