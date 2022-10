Cafébaas (35) krijgt rake klappen in Brugse uitgaansbuurt: “Ze wilden mijn portefeuille stelen”

Zeebrugge ASSISEN. Zelfs speurders sluiten andere dader voor duinen­moord niet uit: “We hebben gedaan wat we konden”

Op het assisenproces rond de duinenmoord, waarbij het lichaam van de Bulgaarse Milena Raycheva (26) in 2010 opgegraven werd, heeft speurder David Roelant dinsdag verteld dat er destijds ook naar een andere potentiële verdachte gekeken werd. Het ging om Aleksander Tryksza, een man die intussen al veroordeeld werd voor een brutale moord op een prostituee in Antwerpen en destijds vlak bij de plek woonde waar Milena gevonden werd. “Ik weet niet of hij de feiten gepleegd heeft, maar we moeten eerlijk zijn: we kunnen het ook niet uitsluiten.” Beschuldigde Kenan Bulut (57) hoorde het graag aan.

19 oktober