Cadeautjes scoren tijdens eindejaar? Brugge bundelt de leukste adresjes in nieuwe publicatie

Brugge Fiets vanuit Brugge naar het Zwin: ontdek een stukje geschiede­nis­les uit je jeugd

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van de Dag van de Wetenschap. In Brugge kan je een fietstocht maken van de voormalige beroemde geul naar het Zwin en terug.

26 november