Cactusfestival wil concertgangers vergoeden die voor Robert Plant kwamen

“Het was ook te kort dag om nog voor een vervangende act te zorgen. Dat was vervelend voor iedereen. We zijn er ons van bewust dat veel mensen speciaal voor Robert Plant & Alison Krauss een ticket hebben gekocht. Deze of volgende week willen we daar een ‘refund' (een vergoeding, red.) voor klaar hebben. Dat is iets wat we eigenlijk nooit doen, maar in dit geval is het wel aangewezen.”