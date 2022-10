Buurtbewoners klagen overlast afvalcontainers van VIVES aan. “Niet bepaald een mooi zicht en de geurhinder is enorm.”

De buurtbewoners van VIVES hebben een petitie overhandigd aan het stadsbestuur om te vragen om enkele zaken aan te pakken rond de campus van VIVES in de Xaverianenstraat. Alle bewoners, een 15-tal in totaal hebben de petitie ondertekend. “VIVES heeft hun vuilniscontainers veel te dicht bij onze woongelegenheden geplaatst. Voor sommigen op amper 12 meter van hun woning. Dat brengt niet alleen geurhinder met zich mee want veel afvalzakken worden zelfs gewoon naast de containers geplaatst. Naast hinderlijk is het ook niet bepaald een mooi zicht om op uit te kijken”, zegt initiatiefnemer Yvon Verstraete.

Nachtlawaai

De containers worden ’s nachts geledigd. “Hierdoor worden wij in het midden van de nacht gewekt want zoiets maakt heel wat lawaai. De school heeft in het verleden al voor veel geluidsoverlast gezorgd en ook tijdens de werken aan de nieuwbouw moesten we altijd al alles netjes ondergaan. Maar dat ze ons nu ook nog eens gaan pesten door hun vuilniscontainers vlakbij onze woongelegenheden te plaatsen is voor ons een brug te ver. De leefbaarheid van de buurtbewoners komt in het gedrang”, klinkt het nog.

Andere locatie

De bewoners vragen om de vuilniscontainers een andere bestemming te geven die geen overlast veroorzaakt. “Ze hebben zoveel plaats aan de andere kant van het gebouw waar ook de parking is, waarom worden die daar niet gezet? Er is daar ook geen bewoning”, vraagt Caro Poupaert zich af. Hetzelfde geldt voor de technische installaties op het dak. “Wij wonen op de zesde verdieping en ’s nachts hebben we heel veel lawaai van de warmtepompen op het dak van de school. We hebben het eens gemeten en kwamen uit op 70 decibel. Waarom moest dat zo dicht bij ons gebouw geplaatst worden. Ze hadden ons beloofd dat daar een kast zou rondkomen om het geluid te beperken, maar daar is niets van te zien.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De installaties op het dak maken volgens de bewoners veel lawaai © Benny Proot

Bij VIVES was nog niemand op de hoogte van de klachten. “We zijn zeker bereid om rekening te houden met de opmerkingen van de bewoners. Zo kunnen de ophaaluren aangepast worden in samenspraak met de leverancier. We zullen er ook met onze technische dienst op toekijken dat de containers altijd goed gesloten blijven om de geurhinder tot een minimum te beperken”, vertelt Frank Devos. Wat de locatie betreft is er niet meteen een mogelijkheid om die aan te passen. “Die locatie ligt vast. Mocht het echter een probleem blijven kunnen we het zeker nog eens bekijken. We waren nog niet op de hoogte van het probleem. We gaan het onmiddellijk aanpakken.”

LEES OOK

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.