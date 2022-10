Bus rijdt zich vast onder fietsersbrug ... maar niemand weet waarom chauffeur die route nam

Brugge Stadsbe­stuur van Brugge doet 17de eeuws diephuis in Sint-Annakwar­tier van de hand: “Het is niet meer de taak van de stad om zo'n woningen in eigendom te hebben”

De stad Brugge doet een opvallend stukje vastgoed van de hand. Het gaat om een wat mistroostig ogend 17de eeuw diephuis in de Carmersstraat in het Sint-Annakwartier. De woning werd nog occasioneel gebruikt, maar was niet bewoond. “Dit is een heerlijke plek in Brugge om te wonen", promoot schepen van Eigendommen Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) .

10:30