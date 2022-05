Burgemeester van Brugge houdt café Happy Days maand dicht: “Alle verwittigingen ten spijt, maar er blijven problemen opduiken”

Tamara Vanderveken is sinds 2018 de uitbaatster van Happy Days langs de Ronsaardbekestraat in de wijk Sint-Jozef. Ze beseft dat er de voorbije maanden vaak conflicten waren met de politie, maar een sluiting tot en met 20 juni had ze niet zien aankomen. “We voelen ons een beetje geviseerd. We hebben maatregelen genomen om onder meer de geluidsinstallatie af te stellen. En ja, er is ook een vechtpartij geweest. Maar door de maatregel zijn we wel een maand aan inkomsten kwijt.”