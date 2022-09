Burgemeester van Brugge herstelt van hernia

De fauw had er al een tijdje last van. “Het euvel speelde op sinds mijn vakantie in Afrika afgelopen zomer”, zegt hij. “Een operatie drong zich op.” Opvallend: De fauw - die sinds maandag weer thuis is - loopt met een grote plakker op de keel rond. Dat doet denken aan de weken na de aanslag op zijn leven in juni 2020, toen een man hem met een mes in de keel wilde steken. De operatie aan zijn rug verliep immers via de keel. “Er zitten weer 17 draadjes in", knipoogt De fauw. In juni 2020 waren er 24 hechtingen nodig. De fauw houdt het deze week nog rustig, maar blijft wel in functie als burgemeester.