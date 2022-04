Burgemeester Dirk De fauw wil snelle analyse na rellen tussen supporters Antwerp en Club Brugge: “Politie stond voor gesloten poort”

Ook Club-fans

Ondertussen roerden ook Club-fans zich. “Een grote groep Brugse supporters uit de oost-tribune heeft geprobeerd de poorten van de neutrale zone tussen de oost- en zuidtribune te forceren. In eerste instantie zijn ze erin geslaagd om over de oostelijke poort te kruipen”, aldus de burgemeester. “Kort daarna bezweek de oostelijke poort onder de druk van de massa. Ook de tweede poort aan de zuidzijde werd geforceerd. Een vijftiental supporters is tot achter de zuidtribune vakken 421-422 geraakt. Daar werden ze opgevangen door het daar opgestelde peloton en teruggedreven onder andere door gebruik te maken van pepperspray. Andere eenheden in versterking hebben de neutrale zone vrijgemaakt en de oostelijke poort terug gesloten en bewaakt. Daarbij werd sporadisch gebruik gemaakt van de wapenstok. Een vijftal Brugse supporters werden kort opgepakt en geïdentificeerd.”

Het Brugse stadsbestuur betreurt het feit dat het opnieuw tot rellen kwam. “Naar de volgende wedstrijd toe willen we samenzitten met de veiligheidscel van Club Brugge om te bekijken hoe we dergelijke situaties kunnen vermijden”, zegt De fauw. “Wie zich verbaast of ergert aan de afwezigheid van geüniformeerde politiemensen in het stadion weet wellicht niet dat al enkele jaren overeenkomstig nationale richtlijnen en afspraken met de profliga het veiligheidstoezicht in een stadion de exclusieve taak is van stewards, die daarbij wel worden bijgestaan door ‘spotters’, politiemensen in burger van de thuisploeg en de bezoekende ploeg. Deze politiemensen zijn, samen met de stewards, onmiddellijk opgetreden om de Antwerpse hooligans terug te dringen. De politie is wel exclusief verantwoordelijk voor de ordehandhaving buiten het stadion.”