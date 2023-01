Burgemeester Brugge bevestigt: “Beeld Breydel blijft bestaan”

De stilte over Jan Breydel in Het Verhaal van Vlaanderen was oorverdovend. Geen woord had Tom Waes over voor de illustere Brugse beenhouwer die volgens de overlevering één van de aanvoerders was van de Vlaamse opstand die in 1302 tot de Guldensporenslag leidde. En dat is geen toeval, zo schreef HLN.be al: de rol van Jan Breydel is honderd jaar na de Slag bij mekaar gefantaseerd door de invloedrijke familie Breydel. Maar dat de bonkige beenhouwer toch niet de sterke arm van wever Pieter de Coninck - die overigens wél een prominente rol kreeg in Het Verhaal van Vlaanderen - was, hoeft niet te betekenen dat het Brugse stadsbestuur het standbeeld van beide figuren op de Grote Markt zal verwijderen. “Het standbeeld blijft waar het is en zoals het is”, zegt burgemeester Dirk de Fauw (CD&V). “We weten al een aantal jaren dat de rol van Breydel voer voor discussie onder historici is, net zoals we weten dat de Guldensporenslag niets met een onafhankelijkheidsstreven van Vlaanderen maar wel met een maatschappelijke ontevredenheid te maken heeft.”