Bruinvis gespot voor de kust van Zeebrugge

Marc (59) schreeuwt al bijna twee jaar onschuld uit in Marokkaan­se cel nadat mama van zijn zoontje hem in de val lokte: “Hij heeft eindelijk weer hoop”

“Mijn cliënt is volledig onschuldig.” Advocaat Joris Van Maele kan het niet genoeg herhalen. De raadsman is misnoegd over de behandeling van Bruggeling Marc Moerman (59) in Marokko. De vijftiger zit daar al bijna twee jaar in de cel, nadat hij er zijn zoontje wilde terughalen van bij zijn ex-vrouw. De radeloze papa slaagde daar niet in, meer nog, hij werd er veroordeeld tot acht jaar cel. En toch is er nu opnieuw hoop. “Maar hij is nog niet terug thuis", zegt zijn zus Nicky.