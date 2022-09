Brugse zwanen zijn verdikt, en dus maakte kostuumatelier nieuwe jasjes: “Noodzakelijk om hen veilig te vervoeren”

Het kostuumatelier maakt alle kostuums voor de grote evenementen in Brugge, zoals bijvoorbeeld de Heilig Bloedprocessie. Voor de twee kostuummakers was het dus even nadenken hoe de nieuwe jasjes voor de zwanen er moesten uitzien. “Het is de eerste keer dat we de vestjes moesten vernieuwen”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “De zwanen zijn de laatste jaren wel vaker van de reien verdwenen, onder meer door de terugkerende vogelgriep of ophokplicht. Dan krijgen ze telkens een jasje aan om hen veilig te kunnen vervoeren naar het domein van de Groendienst.”

10 jasjes met riem

“Ook omgekeerd, als ze weer vrijgelaten worden, moeten ze zo’n beschermjasje aan. Maar door die terugkerende ophokplicht zijn de vogels verdikt. En dus moesten we wel nieuwe jasjes maken.” Voor de creatie hebben de kostuummakers het oude model gebruikt maar in plaats van bordeauxrood, zijn de jasjes nu blauw. Ook de grootte van de jasjes werd aangepast. Het kostuumatelier maakte 90 jasjes zonder riem en 10 met. Met die riem kunnen verzorgers de zwanen makkelijk dragen, net zoals een tas. De zwanen zijn echter niet van gisteren, want zodra ze zo’n jasje zien, associëren ze het al meteen met een rit naar een ander verblijf.

Uiteenlopende opdrachten

“Voor de zwanen is zo’n jasje van levensbelang”, zegt Blontrock. “De zwanen worden vervoerd in zo’n jasje omdat hen dat rustig houdt, en met de riem die eraan is bevestigd, kunnen de verzorgers hen makkelijker dragen. Onze kostuummakers zijn blij dat ze de kans kregen om voor de zwanen een nieuw jasje te maken. Ze vonden het fijn om aan deze opdracht te werken want het was eens iets helemaal anders. In het kostuumatelier wordt aan heel uiteenlopende opdrachten gewerkt. De ene dag herstellen ze er vlaggen en de andere dag zijn ze bezig met een nieuw kostuum, of met jasjes voor de zwanen,” zegt de schepen van Cultuur.

