Brugse winkelstraten vier maanden lang autovrij op zaterdag én zondag, maar UNIZO heeft bedenkingen: “Stop met van Brugge op termijn één groot park te maken”

Vanaf 1 juni tot en met 30 september zijn de Noordzandstraat, Zuidzandstraat, Geldmuntstraat en Steenstraat op zaterdagen en zondagen autoluw. “Maar zeg gerust autovrij, want eigenlijk is het de bedoeling dat er op die dagen tussen 13 en 18 uur geen autoverkeer is toegelaten”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Enkel fietsers, fietstaxi’s en elektrische rolstoelen - samen met de hulpdiensten - kunnen in die zone nog door. Een groot verschil met de huidige situatie is er niet: nu al zijn die winkelstraten op zaterdag én elke eerste zondag van de maand autoluw. “We breiden de dagen een beetje uit, bij wijze van proef”, aldus De fauw.