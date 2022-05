Brugse stripfanaat kaapt hoofdrol in eigen strip: “Overdag bakker maar daarnaast stripheld ‘Bad Stickerman’”

‘Bad Stickerman’, het is het eerste stripalbum rond dat personage dat in primeur wordt voorgesteld op de stripbeurs in Oostende. Die is morgen zondag nog open van 10 tot 17 uur in oc De Blomme in de Chrysantenstraat. Achter het album schuilt een bijzonder verhaal. “Al sinds mijn tiende verzamel ik stripverhalen. Het begon met Belgische en Nederlandse maar intussen heb ik er 30 tot 40.000 vanover de hele wereld”, stelt Michel zich voor. En plots kreeg hij telefoon van Ralph Dikmans, de man achter de stripreeks Anders-Man. “In de stripwereld is Michel een bekende figuur. Toen we een superschurk zochten, vonden we in hem een geknipte figuur”, duidt Ralph. Het werd zo’n succes dat hij nu zijn eigen stripverhaal krijgt. Bad Stickerman heet dat en het is een bundeling van mopjes. “Uiteraard zie ik het als een eer gezien mijn grote passie voor het genre. En ik kom net op tijd. Nu Urbanus beslist heeft om te stoppen als stripfiguur wil ik zijn rol gerust overnemen (knipoogt).”