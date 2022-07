Brugse Stadsschouwburg geeft deze zomer zijn geheimen prijs: “Dit is de reden waarom ze het vierde balkon ‘Het Kiekenkot’ noemen”

Brugge Zo willen VDAB en West-Vlaanderen tekort aan technisch geschoolde werknemers opvangen: “Hier leren ze programme­ren en lassen”

VDAB heeft een gloednieuw ‘training lab’ geopend in haar opleidingscentrum in de Eriestraat in Brugge. Dat bevat hoogtechnologische apparatuur die ingezet zal worden voor opleidingen in programmeren, 3D-printing en lassen en metaalbewerking. Hiermee willen de initiatiefnemers het nijpend tekort aan technische profielen opvangen.

