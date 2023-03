Brugse Sportjournalisten reiken jaarlijkse prijzen uit aan Georges Leekens en Simon Mignolet

Ninja (23) vormt café The Sailor in Zeebrugge om tot Ninja’s: “Ik verloor een vinger tijdens het paardrij­den en begon na te denken”

Eind vorig jaar maakte Shirley Cattoor (42) bekend dat ze een overnemer zocht voor havencafé The Sailor, een begrip in de Zeebrugse havenbuurt. In Ninja Vermeulen (23) vond ze een enthousiaste opvolgster die The Sailor nog deze maand nieuw leven zal inblazen. Tijdens de revalidatie van een zwaar ongeval tijdens de zomer van 2022 zag Ninja haar kans schoon.