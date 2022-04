Brugse Sportjournalisten belonen Clubspelers, triatleet en oud-basketbalcoryfee

Brugge Spark wil meer mensen laten sporten met laagdrempe­li­ge sportacti­vi­tei­ten in het park

Zoveel mogelijk Bruggelingen aan het bewegen brengen, dat wil de stad Brugge bereiken. “Daarom bieden we via de subsidie ‘Brugge Sport’ ondersteuning aan initiatieven die zich inzetten om mensen samen te laten sporten”, vertelt schepen voor Sport Franky Demon. Spark, dat voluit staat voor Sport in het Park, is een nieuw initiatief voor laagdrempelige sportactiviteiten.

17 april