Brugse Spacebabymadcha is finaliste van De Nieuwe Lichting 2023: “Het nummer ‘On me’ is een liefdesverklaring aan mijn vriendin die ik dolgraag zie”

Maya is de dochter van een Rwandese mama die geadopteerd werd en een Belgische vader. Na 5 jaar in Eeklo gewoond te hebben, is Brugge de thuisbasis geworden voor Maya, die haar eerste song schreef op haar 15de. “Tijdens mijn middelbare studies kon ik nog niet al mijn energie in de creatie van mijn muziek stoppen. Eenmaal school een afgesloten hoofdstuk was, kon ik mentaal ook 100% voor mijn droom als singer-songwriter gaan.” Haar eerste grote show was in 2018 in Londen. Tijdens dat zelfde jaar stond ze ook op het podium van Sexyland in Amsterdam. De optredens in eigen land volgden met hoogtepunten in de Vooruit in Gent, de VK in Molenbeek en de Trix in Antwerpen waar Maya sinds 2022 ook resident is. “We hebben er gratis toegang de alle studio’s en repetitieruimtes. We mogen er ook het beschikbare materiaal zoals keyboards en synthesizers gebruiken. Het geeft me heel veel ruimte om te creëren zonder dat er druk is.” Ondertussen mag ze zich ook resident noemen in heeft ook Volta in Brussel en Entrepot in Brugge.

Persoonlijke artiestennaam

Als kind volgde Maya een danskamp waar ze aan het lachen was met iemands voornaam. “Een van de begeleiders vroeg me of ik dat grappig zou vinden als ze me Madcha zouden noemen. Spontaan begon iedereen me daar zo aan te spreken. Dat was ook mijn artiestennaam in het begin. Ik ben veel bezig met spiritualiteit en de kracht van het universum en ik miste nog iets in die naam. Ik wou iets origineels toevoegen dat ook aansluit bij mijn muziek en de speelse kant van mijn persoonlijkheid en zo kwam ik bij het eerste stuk ‘Spacebaby’ terwijl ‘Madcha’ meer verwijst naar mijn gediscplineerde en punctuele kantjes.”

Quote Ik wil ook de liefde tussen 2 vrouwen bespreek­baar maken dankzij mijn muziek want ik denk dat er nog steeds mensen zijn die daar geen begrip voor kunnen opbrengen Spacebabymadcha, Finaliste De Nieuwe Lichting 2023

In 2019 was er de release van haar debuutsingle ‘Beamer’ en in november 2021 liet ze de EP ‘New Era’ los. “Dit was mijn introductie naar de professionele muziekscene want ik leerde toen ook mijn manager Vincent Wilms van Cloudshaper kennen. Hij was onder de indruk van mijn energie op het podium. Exact een jaar later kon het publiek haar tweede EP ‘Cycles’ ontdekken.” De teksten van haar songs schrijft Maya altijd zelf. “Ik probeer nu vooral mijn emoties te uiten. De muziek is vooral melancholisch, ambient, elektronisch en altenatieve r&b. Met mijn songs wil ik optimistische boodschappen brengen en de inspiratie haal ik uit dingen die ik dagelijks meemaak en voel. Ik ben blij dat de mensen zo goed reageren op mijn positieve trap want in het begin voelde ik me daar onzeker bij.”

Liefdesverklaring voor vriendin

Voor haar deelname aan De Nieuwe Lichting stuurde Spacebabymadcha het nummer ‘On me’ in en dat heeft haar duidelijk geen windeieren gelegd. “Deze song is een soort liefdesverklaring voor mijn vriendin met wie ik ondertussen bijna één jaar samen ben. We zijn allebei bezig met spiritualiteit. Tijdens het mediteren ben ik al enkele keren in contact gekomen met haar grootmoeder die overleed voor we elkaar voor het eerst ontmoet hebben. Dat bewijst dat onze band heel sterk is. Ik ben nog nooit zoveel liefde voor iemand gevoeld. Veel van mijn songs gaan over haar. Ik wil ook de liefde tussen 2 vrouwen bespreekbaar maken dankzij mijn muziek want ik denk dat er nog steeds mensen zijn die daar geen begrip voor kunnen opbrengen. Ik ben heel blij dat ‘On me’ ook gebruikt werd in de televesieserie ‘Roomies’ waarin 2 lesbische vriendinnen bij elkaar gaan wonen op een appartement in Brussel.”

Deze week is Maya heel intensief bezig met de promotie voor De Nieuwe Lichting 2023. Ze hoopt heel veel stemmen te verzamelen. ‘Ik heb mensen persoonlijk aangesproken op de trein en op straat terwijl ik flyers ben gaan uitdelen in Brugge, Antwerpen en Brussel. Ik voel me gesteund want ook mijn fanbase en mijn sponsor Kodeh geloven in mij. Ik vind dat ik het verdien omdat ik al een lange weg heb afgelegd. Het is een emotionele rollercoaster.” Nog tot en met zondag 29 januari kan je via deze link stemmen op deze talentvolle Brugse artieste. In de toekomst wil Maya ook nog experimenteren in andere muziekstijlen. Er staan ook al diverse optredens gepland. “Op 2 februari heb ik een show in Het Bos in Antwerpen, 2 dagen later sta ik in de Botanique in Brussel en op 11 februari zal ik samen met Dj AKB een stomende liveset brengen tijdens We Are Open in Trix.”

Wie uiteindelijk De Nieuwe Lichting 2023 wordt, maken Eva De Roo en Rik De Bruycker op maandag 30 januari tussen 16 en 18 uur bekend. De 3 winnaars treden in de voetsporen van onder meer Brihang, Tamino, Equal Idiots, Sylvie Kreusch, The Haunted Youth en Sons. Ze winnen airplay op Studio Brussel, prijken op de cover van Knack Focus, nemen een sessie op en volgen workshops tijdens een De Nieuwe Lichting Bootcamp in Daft Studio en krijgen professionele begeleiding bij De Casino en VI.BE om zich verder te ontwikkelen als artiest.

