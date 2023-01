Brugse shuttlebus verdwijnt als nieuwe bussenplan in juli in werking treedt, al komen wel twee elektrische busjes in de plaats

Zeebrugge Transpor­teur riskeert 18 maanden cel en enorme boetes voor mensenhan­del: "Chauffeurs verbleven op parking in mensonte­ren­de omstandig­he­den”

De zaakvoerder van een Litouws transportbedrijf riskeert in de Brugse rechtbank 18 maanden cel en enorme boetes voor sociale dumping. Volgens het arbeidsauditoraat verbleven 39 chauffeurs van de Litouwer Ramonas A. (59) in mensonterende omstandigheden op een parking in Zeebrugge.

27 januari