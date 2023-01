Brugse school in rouw na overlijden van juf Elisa (30): “We zullen haar erg missen”

Binnen de school reageren ze aangeslagen op het overlijden. Elisa de Arriba was dan ook erg geliefd - zowel bij haar collega’s, leerlingen als directie. Ze was oud-leerlinge van de school en ging er in 2015 aan de slag als leerkracht. Een droom die voor haar in vervulling ging. De vrouw vocht al enkele jaren een ongelijke strijd tegen een hersentumor. Ze was ongeneeslijk ziek en overleed afgelopen weekend op amper 30-jarige leeftijd. Sinds eind 2021 was de vrouw ook niet meer in staat om nog les te geven. “Ze was een bijzonder gemotiveerde leerkracht in de talen Engels, Frans en Spaans”, klinkt het bij het Sint-Jozef Humaniora. “Juf Elisa zette zich daarnaast volop in voor creatieve projecten op school zoals zang, toneel, muziek en een uitwisselingsproject met Bilbao. We zijn in gedachten bij Elisa en iedereen die dicht bij haar stond. We zullen haar erg missen." In de school is een rouwhoekje ingericht. Vrijdag zou de jonge vrouw haar verjaardag vieren. Dat moment wordt nu ingepland als een moment van bezinning voor het personeel.