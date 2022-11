Brugse politie op scherp voor nieuwe clash tussen Club en Antwerp: “We treden voor, tijdens en na de wedstrijd kordaat op”

Brugge CO­VID-testcen­trum B-Park sluit vanaf dinsdag 1 november 2022 de deuren: “De voorbije twee jaar werden er 167.000 PCR-tes­ten afgenomen”

Door een wijziging in de teststrategie sluit het COVID-testcentrum in B-Park Brugge vanaf dinsdag 1 november 2022 de deuren. In de periode 2020-2022 werden er in de Brugse testcentra maar liefst 167.000 PCR-testen afgenomen.

31 oktober