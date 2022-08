Brugse politie onderzoekt brand in verlaten bunker waar dakloze man verbleef

BruggeDe bunker in Sint-Pieters waar maandagavond brand uitbrak, is al enige tijd de verblijfplaats van een dakloze man. Hij leefde er in trieste omstandigheden, tot een brand een deel van zijn bezittingen vernielde. Of er sprake is van opzettelijke brandstichting - en of de man daar eventueel zélf voor zorgde - zal moeten blijken uit het onderzoek. “De identiteit van de man is gekend bij onze diensten”, klinkt het bij de Brugse politie.

De bunker langs de Palingstraat in Sint-Pieters is gelegen op een doodlopend stukje grindpand langs de spoorwegen, deels verscholen tussen het struikgewas. Het is daar dat al enige tijd een dakloze man, een jongeman, verbleef. De man richtte de bunker in als zijn leefruimte en bracht er ook de nachten door. Maandag omstreeks 17 uur merkte een toevallige voorbijganger plots rook op die uit de bunker kwam. Hij besloot de politie te bellen, die met een patrouille ter plaatse kwam. Zij gingen de constructie binnen en merkten op hoe een matras vuur had gevat. De toegesnelde brandweer had de situatie uiteindelijk wel snel onder controle.

Ook voor de hulpdiensten was het al snel duidelijk dat de brand niet zomaar ontstond. De matras vatte volgens de eerste vaststellingen namelijk vuur door een brandende sigaret. Ter plaatse trof de politie evenwel niemand meer aan. Wél konden ze al snel achterhalen wie de dakloze man is die in de bunker verblijft. “Zijn identiteit is gekend bij onze diensten", bevestigt de woordvoerder. Vast staat dat de jongeman er in trieste omstandigheden overleefde. Buiten de bunker staat een winkelkar met oud papier er verlaten bij. Net zoals een barbecue en wat achtergebleven afval. Binnenin de pikdonkere bunker hangt nu een sterke rookgeur.

Of er sprake is van opzettelijke brandstichting of een onoplettendheid, zal moeten blijken uit het verder onderzoek. Tot op heden keerde de dakloze man nog niet terug naar de bunker. Of hij de brand veroorzaakte, is daardoor evenmin een zekerheid. Door het snelle ingrijpen van de brandweer, bleef de volledige constructie wel gevrijwaard.

Volledig scherm Brand bunker Palingstraat © Mathias Mariën

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.