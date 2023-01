Brugse politie neemt vuurwerk in beslag tussen 10.000 feestvierders, waar ze relatief rustige overgang beleven: “Vooral overlast met dronken personen in uitgaansbuurt”

BruggeDe overgang van oud naar nieuw in Brugge is zonder grote incidenten verlopen. In de loop van de avond en nacht moest de politie wel verschillende mensen bestuurlijk oppakken wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de openbare orde. Op ‘t Zand nam de politie ook vuurwerk in beslag.

Het was lang afwachten of er tijdens de jaarovergang vuurwerk zou afgestoken worden in Brugge. De strakke mind en mindere weersomstandigheden dreigden roet in het eten te gooien. Uiteindelijk werd pas ná 23 uur de beslissing genomen. Het vuurwerk was uiteindelijk minder hoog, maar dat kon de feestvreugde niet bederven. Zo'n 10.000 feestvierders op ‘t Zand genoten van het spektakel.

In de loop van de avond moest de politie daar wel tussenbeide komen. “Rond middernacht doken er bommetjes en vuurwerk op in het publiek. Onze diensten zijn meteen tussenbeide gekomen, waarop we drie personen bestuurlijk arresteerden om te voorkomen dat ze zichzelf en anderen verder in gevaar zouden brengen", zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.

Politie zichtbaar aanwezig

De politie was op het volledige grondgebied van Brugge talrijk aanwezig, maar grote incidenten bleven uiteindelijk wel uit. “Er waren vooral meldingen van overlast door vuurwerk en dronken personen in de uitgaansbuurt", gaat Depoorter verder. “Daar waren in de loop van de nacht enkele incidenten, vooral met feestvierders die te diep in het glas hadden gekeken. Door de zichtbare aanwezigheid van de politie werden de incidenten wel snel in de kiem gesmoord." Alles samen moest de politie zeven bestuurlijke arrestaties verrichten wegens het verstoren van de openbare orde en twee wegens openbare dronkenschap.

In de loop van de nacht werden ook nog vier woninginbraken vastgesteld die werden gepleegd tijdens de afwezigheid van de bewoners.

Succes

In Brugge blikken ze dus terug op een relatief rustige, maar geslaagde overgang. Na twee ‘coronajaren’ kon het Comité van Initiatief op oudejaarsavond opnieuw uitpakken met zijn vertrouwde formule: een gratis feest waarbij jong en oud kan meezingen met muzikale klassiekers en enkele actuelere hits. En het concept werkt nog steeds, zo blijkt. Want ook dit keer zakte een pak volk af naar ‘t Zand - zo'n 10.000. “De mensen komen nog steeds graag samen, ook met onbekenden, om de overgang van oud naar nieuw te vieren. Speciaal voor de vele toeristen hebben we onze playlist ook iets internationaler gemaakt”, zegt een tevreden voorzitter Filip De Craemer.

Het was burgemeester Dirk De fauw (CD&V) die de eer kreeg om af te tellen naar 2023 op het plein. Zijn goede voornemens? Hard blijven werken. “Er staan nog heel veel moeilijke dossiers op de planning waarin vooruitgang geboekt moet worden”, aldus De fauw. “Ik denk uiteraard aan de voetbalstadia voor onze twee Brugse ploegen en de fusie tussen AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas, want ik lig wakker van dat dossier. Het verheugt me tenslotte om te zien dat ons toerisme weer op het niveau staat van 2019."

