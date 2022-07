Brugse ondernemers kunnen gratis cargofiets uitproberen

“De ondernemer kan de cargofiets reserveren bij onze mobiliteitsdienst”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Eerst volgt er een korte technische uitleg, waarna de ondernemer de fiets helemaal gratis en vrijblijvend een week kan uitproberen. Met het initiatief willen we onze ondernemers prikkelen om duurzame mobiliteit een kans te geven.” In april lanceerde de stad al een subsidie tot 2.000 euro voor Brugse ondernemers die een cargofiets aankopen.

De aanvraag van Kristof Cloet van Bakkerij Cloet werd vorige week al positief beoordeeld door het college. De bakker uit Sint-Michiels gebruikt een cargofiets voor het aan huis leveren van ontbijtmanden en patisserie. “De eerste ritten zijn even wennen, maar ondertussen zie ik alleen maar voordelen”, zegt de bakker. “Een cargofiets is gewoon veel efficiënter dan een bestelwagen. Ik moet geen rekening houden met eenrichtingsstraten en ook parkeren is veel gemakkelijker. De fiets is bovendien elektrisch aangedreven, zodat ik niet hard moet trappen.”

Naast Bakkerij Cloet kregen nog vijf andere ondernemers een subsidie. ”We ontvingen aanvragen uit erg uiteenlopende sectoren. Van architecten en aannemers tot fotografen en detailhandels; voor veel ondernemers is de cargofiets een slimme én duurzame mobiliteitsoplossing. We hopen uiteraard dat meer en meer bedrijven de overstap maken. En voor wie twijfelt, is er nu dus ook de testfiets”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

De actie kadert perfect in het Klimaatplan 2030. “Een cargofiets is het beste en efficiëntste transportmiddel om klanten te beleveren, zeker in de binnenstad. Cargofietsers worden bovendien ook niet geconfronteerd met file- en parkingproblemen”, besluit schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet (CD&V). Brugse ondernemers die een cargofiets willen uitproberen, kunnen die reserveren via mobiliteit@brugge.be of 050/47.53.50.

