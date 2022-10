Brugse meerderheidspartijen willen regionaal ochtendblok op Radio 2 West-Vlaanderen behouden

Brugge Brugge rouwt om auteur en vogelken­ner Jan Desmet (65)

Dat het echt niet goed met hem ging. Die verschrikkelijke ziekte. En dat we wellicht voor het laatst met hem samen zouden zitten. Dat vertrouwde auteur Jan Desmet ons toe, nauwelijks een maand geleden, bij het begin van ons interview over Brugge en de band van de stad met de zwanen. Het zou een beklijvend gesprek worden. Deze week is de literaire duizendpoot overleden, op 65-jarige leeftijd. “Uitstekend gemaakt, dat artikel over die zwanen. Zeer veel dank”, vertrouwde hij ons ’s anderendaags nog toe. Portret van een gevierd auteur en dé vogelkenner bij uitstek in Brugge.

19 oktober