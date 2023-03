Brugse liberalen gaan als ‘VOOR BRUGGE’ naar de kiezer, schepen Mercedes Van Volcem is lijsttrekker

ASSISEN KOTMOORD. Musawi (24) schuldig aan dubbele moord: “Hij kon niet verkroppen dat Youlia hem afwees, maar wel bij Nessar de nacht verderzet­te”

In het Brugse assisenhof is Mohammad Musawi (24) schuldig verklaard aan de moorden op Youlia Soboleva (19) en Nessar Jamshidi (18). “De afwijzing van Youlia liet hem niet los”, oordeelden het hof en de jury. De verdediging had de feiten niet meer betwist, nadat de Afghaanse Kortrijkzaan compleet onverwacht nog bekentenissen had afgelegd. Voor moord riskeert hij levenslang.