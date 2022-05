Brugse klimaatactivist probeert tevergeefs Heilig Bloedprocessie te verstoren: “Preventief opgepakt”

De Brugse klimaatactivist is niet aan zijn proefstuk toe. De voorbije maanden kwam hij al in het nieuws door in beeld te lopen tijdens de finish van de Ronde van Vlaanderen én door zich vast te ketenen aan de doelpaal tijdens de bekerfinale tussen AA Gent en Anderlecht.

Donderdag wou hij dus toeslaan in eigen stad tijdens de Heilig Bloedprocessie. Samen met een kompaan had Wouter Mouton zich verscholen in het publiek. Net toen hij klaar was om zijn actie - waarvan niet bekend is wat hij juist wou doen - uit te voeren, greep de politie in. De agenten hadden hem al even in het oog en besloten Mouton bestuurlijk aan te houden. “We pakten hem op nog voor hij de processie kon verstoren", bevestigt de Brugse politie. Na de Heilig Bloedprocessie werd hij weer vrijgelaten.