Brugse klimaatactivist (44) springt in beeld tijdens eindsprint Ronde van Vlaanderen: “Dat ik opgepakt word? Ach, daar leg ik me bij neer”

Brugge Hoe Oscars een Brugs kantje hadden én de hoofdrol­speel­ster van de avond daarvoor zorgde

Haar echtgenoot Will Smith ging tijdens de Oscars met alle aandacht lopen, maar dat Jada Pinkett Smith straalde in haar groene jurk was modekenners niet ontgaan. En die jurk blijkt een Brugs kantje te hebben. Het stuk uit de Jean Paul Gaultier- collectie is namelijk een ontwerp van Bruggeling Glenn Martens.

28 maart