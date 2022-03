Brugse Jonge Maker van het Jaar maakte de switch van opvoeder tot...lepelmaker: “Geen enkele lepel ziet er hetzelfde uit”

Brugge Gedetineer­de steekt cipier in hals in gevangenis Brugge: niemand krijgt voorlopig nog bezoek

In de gevangenis van Brugge heeft een gedetineerde zondagavond een vrouwelijke cipier aangevallen met een steekwapen toen ze de celdeur opende. Het slachtoffer werd in de nek geraakt, maar kon ter plaatse verzorgd worden. Als reactie hierop is voorlopig een ‘beperkt regime’ ingevoerd.

