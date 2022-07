Brugse jeugdbewegingen reizen deze zomer gratis ‘rond de wereld’

De stad Brugge biedt jeugdbewegingen ook dit jaar gratis transport aan, een investering van ruim 100.000 euro. “Zo zorgen we ervoor dat meer dan 3.500 kinderen en jongeren een machtig kamp beleven”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (Vooruit). “In totaal gaan er deze zomer nog 42 jeugdbewegingen op kamp, van Chiro’s, KSA’s tot het Jeugd Rode Kruis van Brugge. De firma Locatrans uit Olsene heeft deze zomer iets meer dan 90 ritten voor de boeg. In totaal goed voor ongeveer 42.000 kilometer, wat ongeveer een reis rond de wereld is, en meer dan 1.000 uren rijplezier.”

Tafels, banken, kookgerief...

KSA Sint-Kruis & Male is er alvast helemaal klaar voor: ze vertrekken met vier groepen van 1 juli tot en met 10 juli op kamp naar Pepingen in Vlaams-Brabant. In totaal gaan ongeveer 100 kinderen mee op kamp. “Vandaag laden we de vrachtwagen in om al het materiaal te versjouwen naar onze favoriete kampplek in Kasterlee”, zeggen Isabeau Arts en Heleen Van Houcke. “En er moet heel wat materiaal mee. Tafels, banken, sjorbalken, zetel, kookgerief, koelkast en diepvries, valiezen, spelmateriaal, tenten... Alles wat nodig is om er een onvergetelijk kamp van te maken.”