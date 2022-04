Brugse haven sponsort lokale voetbalploeg: “We willen relatie met Zeebrugse verenigingsleven, onze buren, versterken”

De naam hebben ze al: FC Zeehaven Zeebrugge. Nu is er ook de financiële steun van die grote buur van de voetbalclub die haar wedstrijden afwerkt op de terreinen langs de Westhinderstraat. De haven van Zeebrugge kondigde eerder deze week aan om meer in te zetten op de relatie tussen de haven en haar omgeving. “Daar wordt meteen werk van gemaakt", zegt havenbaas Tom Hautekiet. “Onder het motto ‘Zij aan zij supporteren’ willen we daarom de sponsoring van de lokale voetbalploeg in de kijker zetten. We investeren elk jaar 5.000 euro in de jeugdwerking, omdat we dat zelf ook belangrijk vinden.”