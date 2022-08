Brugse Fietsersbond organiseert Kidical Mass: “Voor de deelnemertjes is deze fietstocht een nuttige oefening voor de start van het nieuwe schooljaar”

Iedereen kan en mag deelnemen, maar het is een speciale editie voor de kinderen en hun ouders. De tocht van 5 kilometer start om 16 uur in het Graaf Visartpark, waar je vanaf 15 uur je fietsketting kan laten smeren en banden oppompen. Het traject loopt via de fietsstraten van de wijk Christus-Koning. Geert Demeyere: “In aanloop naar het nieuwe schooljaar willen we met deze actie nog eens duidelijk stellen dat er ook veel nood is aan kindvriendelijke fietsinfrastructuur. Daarom een speciale oproep naar de diverse overheden toe om zich 100% te focussen op veilige, voldoende brede, comfortabele en functionele fietspaden. Dit zeker na de zware verkeerstol bij de fietsers in (West-)Vlaanderen.” Verkeersclown Fi(e)to ondersteunt de activiteit en ook de fietsbieb zal een aantal kinderfietsjes ter beschikking stellen van kinderen die geen fiets hebben.