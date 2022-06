Brugse dienst Toerisme verdeelt geen boekje vol toeristische info meer, maar wél wandelgids: “Informatie vinden bezoekers toch al online”

‘Oooh! Brugge’ is een wandelgids met vier routes. Elke wandeling heeft een eigen thema en belicht een ander facet van de stad. Zo ben je een paar uur zoet met ‘Bourgondische weelde’, een wandeling langs de toppers uit de 15de eeuw. Wie Brugge nog niet goed kent, begint best met ‘Verbluffend werelderfgoed’, een tocht langs alle klassiekers. ‘Stille nostalgie' brengt je tot in het rustige Sint-Annakwartier, waar ook veel te zien is. Tot slot is er nog ‘Hedendaagse hotspots’, een wandeling langs recente kunst en architectuur. Denk maar aan het Concertgebouw of de streetart op gevels.

Andere noden

“Tussen 2012 en 2019 hebben we acht toeristische stadsgidsen gemaakt, elk jaar een nieuwe versie van het oorspronkelijke idee om al onze troeven op een rijtje te zetten”, zegt Dieter Dewulf, hoofd van Visit Bruges. “Dat heeft al die jaren goed gewerkt. Die gingen vlot over de toonbank. Maar de voorbije jaren merkten we dat toeristen andere noden hadden. Ze kwamen aan onze infobalies niet meer vragen naar de openingsuren van musea of bezienswaardigheden, maar vroegen specifiek naar wandelingen in de stad. De rest vinden ze tegenwoordig toch op hun smartphone of het internet.”

En dus veranderde Visit Bruges het geweer van schouder. ‘Oooh! Brugge’ is een toeristische wandelgids in zes talen (Nederlands, Frans, Duits, Engels, Italiaans en Spaans) en telt 112 pagina’s. Je vindt het boekje vanaf nu in alle toeristische infopunten en straks ook bij de hotels. Het kost 3,50 euro.

