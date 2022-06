Brugse basisschool De Springplank krijgt Paolaprijs voor project ‘van rups naar vlinder’

“We breken met het jaarklassensysteem en werken we bewust via teamteaching: kinderen van 2,5 tot 5 jaar zitten samen in één groep en worden begeleid door vier leerkrachten en een kinderverzorgster”, legt directeur Wesley Vanbavinckhove uit. “Die groep heet 'van rups naar vlinder’. Kinderen krijgen de ruimte om zichzelf en hun talent te ontwikkelen volgens hun niveau.” Het team zet creativiteit centraal, bijvoorbeeld bij de aankoop van didactisch materiaal. In deze school vind je adaptieve speel- en leeromgevingen met abstracte vormen die de fantasie van de kinderen stimuleert. Dit is de reden waarom je er geen poppenhoek met keukentje zal vinden. “De ruimte is dan ook zo ingericht dat kinderen vrij kunnen bewegen, lopen of rollen”, zegt de directeur. “Ook zetten we in op genderbewust opvoeden en diversiteit. Geen poppen- of autohoeken dus, en boeken uit verschillende landen.”