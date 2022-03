Brugse bars lanceren cocktail ‘from Bruges to Odessa’ om Oekraïeners te steunen: “Winst gaat integraal naar goede doel”

West-Vlaanderen West-Vlaanderen trekt geldbeugel open voor oorlogs­slacht­of­fers en betrekt daarbij ook 558 ‘West-Vlaam­se Oekraïners’

De provincie West-Vlaanderen zet een noodhulpprogramma op dat zowel in Oekraïne als in West-Vlaanderen steun voorziet voor slachtoffers van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Oekraïners in onze provincie worden daarbij betrokken.

4 maart