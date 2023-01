Brugse atletiekclub in rouw na overlijden van Jente (18)

Jente was jarenlang lid van Olympic Brugge en ook haar vader was er trainer. Het nieuws vorige week kwam dan ook hard binnen. Tijdens de uitvaart woensdag kwamen heel wat vrienden, familie en kennissen een laatste groet brengen aan de jonge vrouw. Zo'n 70 leden van de atletiekclub woonden de uitvaart in trainingspak bij, als eerbetoon. Jente was er dan ook een graag geziene trainster en atlete.