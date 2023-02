Brugse Anaïs Vande Keere (20) is finaliste op Miss Grand Multiverse-verkiezing: “Ik stel met veel trots onze Belgische chocolade voor”

Anaïs heeft al best wat ervaring. Ze was eerder al finaliste Miss Tourism of the Globe en Miss International Belgium. “Ik ben zopas 20 geworden en volledig afgestudeerd”, vertelt ze. “Momenteel werk ik in een chocolaterie in Brugge. Zo'n verkiezing is voor mij puur plezier. Hierdoor kom ik in contact met heel wat mensen uit alle hoeken van de wereld en stel ik hen met veel trots onze Belgische chocolade voor.”