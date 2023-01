Brugse Alice Vanderschoot stelt tentoon in Poortersloge

BRUGGEZaterdagavond had de vernissage plaats van de solotentoonstelling van de huiskunstenaar van Cultuurcentrum Brugge, Alice Vanderschoot. Dat gebeurde in aanwezigheid van de kunstenaar en schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). In de expositie ‘All That Glitters …’ verkent Alice de identiteit en snelheid van visuele communicatie in het hedendaagse en snel bewegende populaire landschap.