Brugs test- en vaccinatiecentrum vanaf nu onder één dak

“We schakelen een versnelling lager in deze coronacrisis en evolueren richting een waakfase”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Het is dus niet langer nodig en financieel verantwoord om twee units te gebruiken. Het testen en vaccineren kunnen in dezelfde unit plaatsvinden, maar telkens op aparte momenten. Personen die zich komen testen, zullen niet in contact komen met personen die zich laten vaccineren. Die scheiding wordt strikt gerespecteerd. Let wel, er is geen vrije inloop. Zowel voor een test als voor een vaccinatie is een afspraak vereist.”