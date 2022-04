Brugs Stationsplein is extra locatie voor 820ste Meifoor: “Na twee verloren edities moet 2022 een knaller van formaat worden”

Aftellen naar de Brugse Meifoor die op vrijdag 6 mei van start gaat. Eindelijk, want twee jaar lang - de reden is welbekend - kon de grootste kermis van Brugge en omstreken niet plaatsvinden. Er is in die twee jaar ook veel gebeurd. Het Beursplein is bijvoorbeeld geen locatie meer waar nog kermistoestellen kunnen staan. “Door de bouw van het nieuwe Beurs-, Congres- en Meetingscentrum (BMCC) is die oppervlakte ingenomen", zegt schepen van Ondernemen Pablo Annys (Vooruit). “Op termijn moet de Meifoor plaatsvinden op 't Zand en in het Koning Albert I-Park, en allicht nog een stukje op het Simon Stevinplein.”