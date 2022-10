Brugs stadspersoneel krijgt opleiding in reanimeren en werken met defibrillator

Samen met het Rode Kruis worden de medewerkers van de stad opgeleid om reanimatie toe te passen en een defibrillator correct te gebruiken. “Er zijn twee mogelijkheden: ofwel de volwaardige EHBO-module, ofwel de verkorte versie. Die laatste is voorzien als jaarlijkse bijscholing”, zegt schepen van Personeel Pieter Marechal (CD&V). “We vinden het vooral belangrijk dat, bijvoorbeeld in het Huis van de Bruggeling, altijd iemand in de buurt is die weet hoe je met zo’n situatie moet omgaan. Ook dat is klantvriendelijkheid.”

“Dit is een stap voorwaarts", reageert Karin Robert, raadslid voor Groen. Zij stelde tijdens de gemeenteraad van juni 2021 al zo'n initiatief voor. “Schepen Marechal is alvast van z’n woord. Daar zijn we blij mee. Nu nog deze opleiding verder zo wijd mogelijk verspreiden onder de inwoners via de Brugse verenigingen. Want elk mensenleven is goud waard.”