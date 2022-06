Brugs schepen van Sport Franky Demon (CD&V) roept minister op om regelgeving rond padel te voorzien: “Situatie in Brugge is geen alleenstaand verhaal”

Nog locaties

Precedent

“Deze uitspraak zal mogelijks een precedent scheppen voor andere gerechtelijke dossiers”, beseft Franky Demon. “Maar als deze casus al iets in gang zet, hopen we vooral de uitrol van Vlaamse richtlijnen of wetgeving in gans Vlaanderen. De reden dat het dossier nu naar de rechtbank ging, is omdat we als stad niet voldoende tools of handvaten hebben om scheidsrechter te spelen. We werken en adviseren in een vacuüm op dit moment. Padel is een nieuwe sport en valt namelijk niet onder de Vlarem-wetgeving. Meer nog, het is op vlak van vergunningsplicht zeer eenvoudig een tennisterrein om te vormen tot padelterrein. Het is nu al enkele jaren een ware sportrage. Ik begrijp niet dat minister Demir niet proactiever is geweest om wetgeving uit te vaardigen. Als er wel een Vlaams kader zou zijn, waarin naast strengere vergunningsvoorwaarden bijvoorbeeld ook maximale decibelwaarden opgenomen zijn, dan zou de stad beter kunnen optreden in de toekomst. Ik dring nogmaals aan hier werk van te maken.”