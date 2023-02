Brugs productiehuis vormt zich voor filmpje om tot boyband en schakelt de hulp van...Koen Crucke in

BRUGGE IN BEELD. Brugge is dit weekend opnieuw in de ban van het Venetiaan­se carnaval: “Mijn moeder heeft 6 maanden gewerkt aan onze 2 kostuums”

De Breydelstad doet dit weekend zijn bijnaam van ‘Venetië van het Noorden’ extra veel eer aan. Een 60-koppig gezelschap met kleurrijke Venetiaanse kostuums flaneert er door het centrum. “Voor ons is dit een opwarming, want volgende week vertrekken we voor negen dagen naar Venetië zelf”, zegt Pieter Vandermeesch (40) uit Ardooie, die samen met zijn moeder Anita Vanhille (65) voor de vijfde keer present is tijdens Costumés in Brugge.

