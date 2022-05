Brugs ontdekkingsfestival AMOK lost eerste namen

Het volledige programma wordt tegen de zomer bekendgemaakt, maar de eerste internationale artiest die mee AMOK komt maken is bekend: Alabaster dePlume. De Britse saxofonist is ook dichter maar bovenal een performer en geboren improvisator. Elk jaar staat er ook een AMOKATHON op het programma, dat is een gratis concertmarathon in en rond de Sint-Jakobsstraat. In onder andere De Republiek, Cinema Lumière en Snuffel kun je dan van optreden naar optreden trekken. Op de affiche staan MDCIII, Don Kapot, SPOOK, Vitja Pauwels, Karen Willems, Gratitude Trio, mòs ensemble en MARIS. De AMOKATHON vindt plaats op vrijdag 30 september en is volledig gratis (reserveren is niet nodig). Meer namen volgen later.