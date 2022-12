Brugs jongerenkoor Fioretti staat tijdens kerst op de planken met Ingeborg

Brugge Brugse Mariette (91) ontroerd na ontmoeting met haar idool Lisa del Bo tijdens Joe-actie 'Pakje van je Hart’

Ook dit eindejaar pakt radiozender Joe uit met zijn actie ‘Pakje van je Hart’ waarbij de luisteraars aangemoedigd worden om cadeautjes te kopen voor kinderen in armoede. Zaterdagmorgen hield de Joe Pakjestruck halt in Brugge. De dochter en kleindochter van Mariette Scheyving, die maandag 92 jaar wordt, zorgden voor een verrassing, want de kranige Brugse kon er haar idool Lisa del Bo ontmoeten.

