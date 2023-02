Brugs hotel waar Catherine Deneuve en Sepp Blatter nog sliepen, zoekt na halve eeuw overnemer: “De Britse toeristen hielden zo van deze cottagestijl”

Lendelede/Oostende/Brugge "Eén van de grootste drugsla­bo's ooit in België": tot 12 jaar cel gevraagd voor drugsbende die meer dan 2 ton speed kon maken in oude varkens­stal

Aanvankelijk was het plan om er een cannabisplantage in te richten, maar de varkensurine had de stal daarvoor onbruikbaar gemaakt. Een drugsbende besliste dan maar om in de loods in Lendelede een speedlabo te installeren. Wat speurders er in september 2020 aantroffen, tartte alle verbeelding. Hoe professioneel de bende het aanpakte, bleek op het proces.

6 februari